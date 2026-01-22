En apoyo a las victimas de los incendios: Maipú realizará evento con Polima Westcoast y Pablito Pesadilla como invitados

La catástrofe provocada por los incendios forestales que está afectando a las regiones del Ñuble y Biobío ha movilizado a distintos actores de nuestra sociedad para ir en ayuda de las víctimas y damnificados que han perdido sus hogares.

Con motivo de esto, la Municipalidad de Maipú junto a Techo Chile organizaron un show a beneficio que se realizará este jueves 22 de enero en la Plaza de Maipú desde las 18:00 y contará con la presencia de diferentes artistas nacionales..

Polima Westcoast, La Combo Tortuga, Pablito Pesadilla, Karla Melo, Lucky Brown, Liricistas, Gino Mella y Bayron Fire serán los artistas que participarán del evento.

Las entradas para este espectáculo tienen un valor desde los $5.000 y se pueden adquirir a través del sistema de Passline.

“Ante este tipo de tragedias, es importante que podamos unirnos para ir en beneficio de las personas afectadas, por eso quiero invitar a todas y todos a que puedan participar de este evento solidario”, dijo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El total de lo recaudado irá en beneficio de los damnificados por los incendios en el centro y sur de Chile.