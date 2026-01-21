;

Trump le abre la puerta a María Corina Machado: afirmó que le “encantaría” involucrarla en la transición política de Venezuela

El mandatario estadounidense afirmó que mantiene conversaciones con la líder opositora y destacó su rol en el proceso político venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que le “encantaría” involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

Es “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble hace unos días. Estamos hablando con ella, quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, dijo Trump en rueda de la prensa con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

Trump se expresó en estos términos después de asegurar que anteriormente Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus “narcotraficantes y prisioneros”, situación que cambió tras la captura de Nicolás Maduro.“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, sostuvo Trump, quien agregó que ha estado “trabajando muy bien” con el nuevo Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El republicano explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar “inversiones masivas” en Venezuela, país que “tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”, y aseguró que su administración había retirado ya 50 millones de barriles de crudo venezolano “en los primeros cuatro días, y nos quedan millones más”.

Trump dijo que estos se estaban vendiendo en el mercado y estaban “bajando los precios del petróleo”.

