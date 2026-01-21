;

“Trabajaremos por todas las mujeres...”: Judith Marín salió al paso de ‘saludo’ de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género

El intercambio se dio luego de que el nombramiento de Marín generara críticas desde el oficialismo por su perfil conservador.

Javiera Rivera

Antonia Orellana saluda a Judith Marín tras su nombramiento como ministra de la Mujer

Antonia Orellana saluda a Judith Marín tras su nombramiento como ministra de la Mujer / Oscar Guerra

La actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, envió un saludo público a Judith Marín, quien asumirá la cartera durante el próximo gobierno del Presidente electo José Antonio Kast. El gesto se produjo en medio de cuestionamientos desde el oficialismo por la designación de la futura autoridad.

Marín fue anunciada la noche del martes como parte del gabinete entrante y se convertirá, con 30 años, en la ministra más joven del nuevo gobierno. Es militante del Partido Social Cristiano, evangélica y presidenta de los jóvenes evangélicos de la Universidad de Santiago, donde estudió pedagogía en castellano.

Desde sectores del oficialismo, en particular del Frente Amplio —partido de Orellana—, surgieron críticas a su nombramiento, apuntando a su cercanía con posiciones conservadoras y cuestionando su compromiso con los derechos de las mujeres.

Pese a ese escenario, la ministra Orellana utilizó su cuenta de X para desearle éxito en su futura gestión y aseguró que contará con la colaboración de su equipo para realizar un traspaso ordenado, subrayando la importancia de dar continuidad a políticas clave.

La respuesta de Judith Marín no tardó en llegar. También a través de redes sociales, agradeció el mensaje y afirmó que su trabajo estará enfocado en “todas las mujeres de Chile”, destacando que su gestión considerará los avances y logros alcanzados en los últimos años.

El intercambio marcó una señal de apertura institucional en medio de un cambio de gobierno que anticipa tensiones políticas en torno a la agenda de género.

ADN

Judith Marin / FRANCISCO PAREDES

