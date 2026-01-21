Rachel McAdams recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: “Comparto este pequeño pedazo de tierra con todos ustedes”

No hay dudas de que Rachel McAdams ha sabido conquistar al público en base a una destacada carrera en la industria cinematográfica, con miles de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

Diario de una pasión, Chicas pesadas, Cuestión de tiempo, Este cuerpo no es mío, Noche de juegos, Sherlock Holmes, Los caza novias y Revancha son solo algunos de los títulos en los que ha trabajado en su destacada trayectoria.

Tras demostrar su talento año a año y cautivar a la audiencia, la actriz finalmente recibió uno de los reconocimientos más destacados dentro de la industria: su estrella en el Paseo de la Fama.

Respondiendo al clamor y petición del público, la Cámara de Comercio de Hollywood le otorgó el prestigioso homenaje a la intérprete canadiense en una ceremonia cargada de emociones.

McAdams fue acompañada por su círculo familiar más íntimo y también por algunos de sus colegas más cercanos, quienes aportaron con emotividad a la instancia.

Domhnall Gleeson, su coprotagonista en Cuestión de tiempo, abrió su intervención con humor y admiración: “No está bien ser una estrella de Hollywood, una actriz característica con talento para la comedia y el drama y la persona más adorable que he conocido nunca”.

“La vida, y sobre todo Hollywood, me ha enseñado que supuestamente no lo puedes tener todo. No es justo ser la persona favorita de todo el mundo en rodaje, ni la mejor actriz de la sala”, añadió el actor en la misma línea, aludiendo a su positivo impacto en los sets.

Gleeson la describió como “una actriz extraordinaria” que eleva “cada película, cada personaje, cada género, cada compañero, cada rodaje”.

Sam Raimi, director de Send Help (Enviad ayuda), su más reciente trabajo, también la elogió: “Eres amable, considerada y una colaboradora brillante. Eres una auténtica estrella del cine”.

Por otra parte, en su propio discurso, Rachel se emocionó hasta las lágrimas al recordar a sus padres, agradeciendo “todo el amor, la feliz infancia y la confianza” que depositaron en ella, incluso en momentos de duda personal.

Domhnall Gleeson gives a speech at Rachel McAdams' Hollywood Walk of Fame ceremony: “Rachel, I don’t think you deserve this. Life has taught me that you’re not supposed to have it all. It’s not fair to be everyone’s favorite person on set and the best actor in the room.” pic.twitter.com/ZqVmI0Oo0h — Variety (@Variety) January 20, 2026

Un camino inesperado al estrellato

Originaria de Ontario, Canadá, Rachel McAdams inició su carrera en el teatro local y nunca soñó con Hollywood, incluso reconoció que su estrella en el Paseo de la Fama fue algo “inesperado” para ella, reflejando el mismo perfil y visión de la chica humilde desde hace varios años atrás.

“Cuando alguien decía algo sobre Nueva York o Los Ángeles, yo me reía”, confesó. De todas formas, tras pasos menores en la industria canadienses y diversas experiencias, su gran debut llegó en 2002 con Este cuerpo no es mío, donde audicionó sin expectativas: “Estaba muy relajada porque no pensaba que tuviera ninguna oportunidad de obtener el papel”.

Hoy, con 47 años de edad, este reconocimiento consolida su legado como una de las figuras más queridas de la industria.

“Quiero detener el tiempo un segundo, porque solo se tienen unos pocos momentos así en la vida para agradecerles todo”, expresó con sus palabras de gratitud.

“Parece una tontería tener solo mi nombre aquí, así que comparto este pequeño pedazo de tierra con todos ustedes”, agregó, poniendo siempre un énfasis en sus padres y familia.

Así, se desveló la estrella número 2.833 en el icónico Hollywood Walk of Fame de Los Ángeles, California, en Estados Unidos a nombre de Rachel McAdams.