FOTO. “Gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá...”: Fran Undurraga sufre triste pérdida y emocionó a las redes

La ex participante de Tierra Brava utilizó su cuenta de Instagram para informar la muerte de una de sus mascotas.

Nicolás Lara Córdova

“Gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá...”: Fran Undurraga sufre triste pérdida y emocionó a las redes

La modelo Fran Undurraga utilizó sus redes sociales para comunicar una triste noticia que la golpeó personalmente.

A través de su cuenta de Instagram, Undurraga anunció el fallecimiento de su perrita, Dominga, a quien le dedicó unas emotivas palabras.

“Nunca imaginé que una cosita tan pequeñita llenaría tanto de amor mi vida. Me enseñaste lo que es ser madre, y no necesariamente de un hijo parido, sino que de una hijita que me mandó el cielo”, expresó la ex participante de Tierra Brava.

Undurraga indicó que conoció a su mascota hace “casi 15 años”, un domingo 13 de abril y que debido a eso la nombró de esa manera.

“Te amo mi amor, gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá y amarte como una madre ama a sus hijos. Hasta siempre, mi perrita perfecta”, cerró.

La publicación recibió una serie de mensajes por parte de sus seguidores y famosos del espectáculo.

“Fran querida, en estos momentos sobran las palabras … lo siento mucho …sé que fuiste la mejor madre para ella… te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones”, comentó Bruno Zaretti.

Amiga no te puedo creer mi, más sentido pésame Fran”, expresó Adriana Barrientos.

“Que pena tan grande cuando se va el regalo más lindo que Dios nos pudo dar”, “Ha cruzado el arcoíris y ahora es infinita”, “Estos seres deberían ser eternos”, indicaron algunos de los seguidores que lamentaron la perdida de Fran Undurraga.

