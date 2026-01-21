VIDEO. El día en que la futura ministra de La Mujer fue sacada del Congreso por protestar contra el aborto
Durante la votación de la ley de aborto en tres causales el 18 de julio de 2017, un grupo de manifestantes evangélicos fue desalojado de las tribunas del Congreso por Carabineros tras interrumpir el debate. Entre los presentes se encontraba Judith Marín, quien en ese entonces estaba vinculada al movimiento Las Águilas de Jesús. Hoy, Marín es dirigente del Partido Social Cristiano y ha sido designada como futura ministra de la Mujer.
