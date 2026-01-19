“La alarma llegó cuando el incendio estaba sobre nuestras casas”: vecina critica tardía evacuación en Punta de Parra

Punta de Parra, en la comuna de Tomé, es uno de los sectores más afectados por los incendios forestales en la región del Biobío, con más de 250 casas destruidas y miles de damnificados.

En las últimas horas, vecinos que habían evacuado regresaron al lugar para retirar escombros desde sus terrenos. Entre ellos se encuentra Sofía Flores, quien –frente a su casa dañada– instaló una bandera chilena con la consigna: “Punta de Parra se levanta”.

“Llegamos ayer a las seis de la mañana, eran las diez y las autoridades todavía no se hacían presente. La ayuda empezó a llegar a la una de la tarde, y eran de personas particulares . La autoridad se hizo presente casi a las cuatro de la tarde”, dijo a Radio ADN.

“Nosotros quedamos con lo puesto (...). Fue una noche que pensamos que nos iban a evacuar más temprano, cuando vimos que el fuego venía más cerca. Fue cosa de segundos. La alarma de evacuación llegó cuando el incendio ya estaba arriba de nuestras casas”, añadió.

“Solicitamos un granito de arena”

Respecto al retiro de escombros, Sofía señaló que “nos levantamos temprano a sacar todo lo que dejó esta catástrofe. Lo único que solicitamos es ayuda , no estamos pidiendo que nos regalen una casa, sino que un granito de arena para que nos conforte para seguir levantándonos”.

En esa línea, detalló que necesitan “agua, alimentos, materiales de construcción, materiales para poder sacar los restos de escombros y gente que se quiera sumar con mano de obra”.