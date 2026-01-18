;

Viento puelche: el factor climático presente en los incendios de Ñuble y Biobío

El fenómeno climático ha sido identificado como uno de los principales factores que dificultan el control del fuego en la zona centro sur del país.

Verónica Villalobos

Santiago

La emergencia por incendios forestales que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío continúa complejizándose debido a condiciones climáticas extremas, entre ellas la presencia del viento puelche, elemento clave en la rápida propagación de las llamas y en la dificultad para su contención.

En el Biobío, incendios activos como Trinitarias y Rancho Chico llegaron a unirse producto de intensas ráfagas de viento, permitiendo que el fuego avanzara hacia sectores poblados. Esta situación ha obligado a decretar evacuaciones preventivas y a reforzar el despliegue de brigadas especializadas en distintos puntos de riesgo.

Meteorólogos han explicado que el viento puelche corresponde a una corriente seca y cálida que desciende desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa. Al bajar, el aire se comprime y eleva su temperatura, provocando una disminución significativa de la humedad relativa y favoreciendo el secado de la vegetación.

Este fenómeno, asociado a los llamados vientos foehn, no genera incendios por sí mismo, pero sí crea un escenario propicio para su rápida expansión. En zonas como Ñuble y Biobío, las ráfagas pueden superar los 50 kilómetros por hora, transportando pavesas y haciendo más erráticas e intensas las llamas.

Ante este escenario, las autoridades han reiterado medidas de prevención, entre ellas evitar cualquier acción que pueda generar fuego, despejar material combustible en torno a las viviendas y contar con planes de evacuación y mochilas de emergencia, mientras se mantiene la alerta por la evolución de los incendios en la zona.

