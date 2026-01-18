Viento puelche: el factor climático presente en los incendios de Ñuble y Biobío

Santiago

La emergencia por incendios forestales que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío continúa complejizándose debido a condiciones climáticas extremas, entre ellas la presencia del viento puelche, elemento clave en la rápida propagación de las llamas y en la dificultad para su contención.

En el Biobío, incendios activos como Trinitarias y Rancho Chico llegaron a unirse producto de intensas ráfagas de viento, permitiendo que el fuego avanzara hacia sectores poblados. Esta situación ha obligado a decretar evacuaciones preventivas y a reforzar el despliegue de brigadas especializadas en distintos puntos de riesgo.

Meteorólogos han explicado que el viento puelche corresponde a una corriente seca y cálida que desciende desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa. Al bajar, el aire se comprime y eleva su temperatura, provocando una disminución significativa de la humedad relativa y favoreciendo el secado de la vegetación.

Este fenómeno, asociado a los llamados vientos foehn, no genera incendios por sí mismo, pero sí crea un escenario propicio para su rápida expansión. En zonas como Ñuble y Biobío, las ráfagas pueden superar los 50 kilómetros por hora, transportando pavesas y haciendo más erráticas e intensas las llamas.

Ante este escenario, las autoridades han reiterado medidas de prevención, entre ellas evitar cualquier acción que pueda generar fuego, despejar material combustible en torno a las viviendas y contar con planes de evacuación y mochilas de emergencia, mientras se mantiene la alerta por la evolución de los incendios en la zona.