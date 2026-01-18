;

Incendios forestales en Chile: Gendarmería monitorea situación en Complejo Penitenciario Bíobío ante avance de las llamas

Sin embargo, aclararon que, por motivos de seguridad, “el plan de evacuación no se dará a conocer“.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A través de un comunicado, Gendarmería confirmó que se encuentran monitoreando la situación en el Complejo Penitenciario Bíobío, debido al avance de los incendios forestales.

“Hay coordinación entre Gendarmería y Carabineros para adoptar las medidas que sean necesarias”, señalaron.

En la eventualidad de que sea necesario, se realizará una evacuación de personas privadas de libertad, para ser enviadas a otro penal, como ha ocurrido en otras ocasiones en el país cuando se han producido emergencias", confirmaron.

Sin embargo, aclararon que, por motivos de seguridad, "el plan de evacuación no se dará a conocer".

