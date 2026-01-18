Incendios forestales en Chile: estos son los albergues habilitados en Ñuble y Biobío para damnificados
Desde el Gobierno informaron que más de 800 personas han buscado resguardo en estos recintos.
Los incendios forestales no dan tregua en Chile, puesto que, según las autoridades, se han consumido más de 40 mil hectáreas, además de 16 personas fallecidas.
Ante la magnitud de los siniestros que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, y la destrucción que generaron las llamas, el Gobierno informó la habilitación de más de 15 albergues para acoger a las personas damnificadas.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que más de 800 personas han buscado resguardo en estos recintos, con alrededor de 160 albergados en Ñuble y cerca de 700 en Biobío.
Revisa el detalle de albergues disponibles:
Albergues en Ñuble
- Ranquil: Escuela Básica de Ñipas, ubicada en Manuel Matta 4440.
- Bulnes: anexo del Liceo Santa Cruz de Larqui, ubicado en Carlos Palacios 488.
- Quillón: Escuela Amanda Chávez, ubicada en Calle Prat.
- Pinto: Liceo José Manuel Pinto Arias, ubicado en Avenida Santa María 160.
- Trehuaco: Liceo Bicentenario de Trehuaco, Gonzalo Urrejola 870.
Albergues en el Biobío
- Concepción: Liceo Domingo Santa María, ubicado en Santa María 2350.
- Penco: Escuela Patricia Lynch, ubicado en Camilo Henríquez 6.
- Penco: Escuela Penco, ubicado en Maitén 297.
- Penco: Liceo Pencopolitano, ubicado en San Vicente 51.
- Penco: Gimnasio Municipal, ubicado en Freire 301-399.
- Penco: Colegio Itata. ubicado en Roberto Ovalle 2.
- Tomé: Liceo Comercial, ubicado en Sargento Aldea 1050.
- Tomé: Escuela Básica Rafael, ubicada en Urrejola 298.
- Tomé: Liceo República del Ecuador, Aníbal Pinto 1210.
- Laja: Liceo Héroes de la Concepción, ubicada en Baquedano 273,
- Talcahuano: Palacio del Deporte, ubicado en Arturo Prat 88.
