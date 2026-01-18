Incendios forestales en Chile: estos son los albergues habilitados en Ñuble y Biobío para damnificados

Los incendios forestales no dan tregua en Chile, puesto que, según las autoridades, se han consumido más de 40 mil hectáreas, además de 16 personas fallecidas.

Ante la magnitud de los siniestros que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, y la destrucción que generaron las llamas, el Gobierno informó la habilitación de más de 15 albergues para acoger a las personas damnificadas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que más de 800 personas han buscado resguardo en estos recintos, con alrededor de 160 albergados en Ñuble y cerca de 700 en Biobío.

Revisa el detalle de albergues disponibles:

Albergues en Ñuble

Ranquil: Escuela Básica de Ñipas, ubicada en Manuel Matta 4440.

Bulnes: anexo del Liceo Santa Cruz de Larqui, ubicado en Carlos Palacios 488.

Quillón: Escuela Amanda Chávez, ubicada en Calle Prat.

Pinto: Liceo José Manuel Pinto Arias, ubicado en Avenida Santa María 160.

Trehuaco: Liceo Bicentenario de Trehuaco, Gonzalo Urrejola 870.

Albergues en el Biobío