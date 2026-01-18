Estados Unidos anuncia envío de ayuda a Chile por incendios forestales en Ñuble y Biobío

Santiago

Este domingo, Estados Unidos informó el envío de asistencia a Chile para enfrentar la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

El anuncio fue realizado a través de la red social X por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien señaló que “el presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”.

En su mensaje, el diplomático subrayó el compromiso de su país con la emergencia que vive Chile, afirmando que “en los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales”.

Noticia en desarrollo...