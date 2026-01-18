Alcalde de Concepción confirma cifra de personas desaparecidas durante los incendios forestales

Continúan las labores de combate en la región del Biobío por los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas en la zona.

En ese sentido, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dio a conocer la situación respecto de las personas desaparecidas.

En conversación con CNN Chile, el jefe comunal de la ciudad regional indicó que “tenemos la información de que son diez personas las que están desaparecidas”

“Nosotros obviamente esperamos que aparezcan, que hayan evacuado por algún otro sector, pero es la información preliminar", agregó.

Además, indicó que esperan que “la información se vaya chequeando con las personas que vayan apareciendo por parte de los equipos municipales, bomberos y también carabineros”.