Detienen a mujer por homicidio de su ex pareja ocurrido en El Bosque

La imputada fue arrestada tras una investigación que permitió detectar contradicciones en su relato y en el de su entorno familiar.

Verónica Villalobos

Santiago

Detectives de la Policía de Investigaciones de Chile concretaron la detención de una mujer acusada de dar muerte a su ex pareja en un hecho ocurrido en enero de 2025 en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la indagatoria, la víctima se trasladó hasta el domicilio de su ex pareja, donde permanecía ocasionalmente. Según explicó el subcomisario Diego Novoa, en ese contexto ambos protagonizaron una discusión en la vía pública, presuntamente motivada por celos, instancia en la que la mujer lo atacó con un arma cortante, provocándole una herida a nivel torácico.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital El Pino, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones, pese a los esfuerzos del personal médico.

El esclarecimiento del caso fue posible gracias a diversas diligencias realizadas por la PDI, entre ellas empadronamientos en el sector, revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y familiares, además del análisis de desplazamientos y tráfico telefónico. En este proceso se detectaron inconsistencias relevantes en las versiones entregadas inicialmente por la imputada quien había declarado como testigo y por parte de su entorno, las que fueron contrastadas con la evidencia recopilada.

Con estos antecedentes, la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer con precisión la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades penales asociadas al caso.

