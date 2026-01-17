Fatal accidente de tránsito en Cerro Navia deja un fallecido y un herido grave

Santiago

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cerro Navia, dejando como saldo una persona fallecida en el lugar y otra con lesiones de carácter grave.

Según los antecedentes preliminares, el vehículo involucrado circulaba de sur a norte cuando, por razones que están siendo investigadas, el conductor perdió el control del automóvil, impactando violentamente contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

El capitán Nicolás Vladimiro, comisario de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, indicó que el móvil colisionó directamente con un árbol y no con un poste, como se pudo haber interpretado inicialmente por la ubicación del accidente.

Las dos personas involucradas corresponden a hombres adultos, cuyas identidades aún no han sido confirmadas oficialmente. Tras el impacto, uno de ellos perdió la vida en el sitio del suceso, mientras que el segundo fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde permanece con diagnóstico reservado.

Por instrucción del Ministerio Público, Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas, las que incluyen el levantamiento de evidencias en el lugar, empadronamiento de testigos y peritajes técnicos para esclarecer la dinámica del accidente y las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.