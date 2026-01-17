;

Decretan prisión preventiva para uno de los dos imputados por crimen de parvularia Magdalena Burgos

Desde SernamEG Biobío valoraron la determinación del tribunal y confirmaron que el sujeto ya contaba con una medida cautelar previa por violencia de género en contra de su pareja.

Juan Castillo

Durante esta jornada, el Juzgado de Garantía de Florida dictó prisión preventiva para uno de los dos imputados por el crimen de la parvularia Magdalena Burgos.

Se trata de Y.I.E.A., de 26 años, sindicado como el autor material del asesinato de la mujer, el cual ha conmocionado a la región del Biobío.

Mientras que el segundo imputado, J.C.P.N. de 56 años, quedó en libertad tras no acreditarse su participación en los hechos.

Sobre esta determinación del tribunal se refirió la directora regional del SernamEG Biobío, Bárbara Monsalves, quien señaló que “valoramos profundamente que se haya decretado la prisión preventiva en su contra”.

Trabajaremos de manera coordinada con la Fiscalía durante toda la investigación para que esta sea desarrollada con perspectiva de género y con el fin de alcanzar las máximas penas posibles asociadas a este tipo de delitos”, agregó.

Además, desde el organismo confirmaron que el principal imputado ya contaba con una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por un delito de violencia de género en contra de su pareja, el cual incumplió.

