“Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”

“Hay una verdad que persiste: una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”, señalaron.

Diversos comentarios y reacciones dejó la entrega del Nobel de La Paz por parte de María Corina Machado a Donald Trump, tras la reunión que ambos sostuvieron en la Casa Blanca.

En ese sentido, desde el Centro Nobel de la Paz publicaron un mensaje en sus redes sociales que varios vincularon a esta situación registrada entre la líder opositora venezolana y el presidente estadounidense.

Mide 6,6 cm de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En el anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad. Un diseño que se ha mantenido inalterado durante 120 años”, inicia el mensaje.

¿Sabías que algunas medallas del Premio Nobel de la Paz han sido transferidas tras su entrega? Un caso conocido es el de la medalla de Dmitry Muratov, que se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania", ejemplificó.

Y la medalla que se exhibe en el Centro Nobel de la Paz en realidad está prestada y originalmente perteneció a Christian Lous Lange, el primer Premio Nobel de la Paz de Noruega”, agregaron desde el Centro Nobel de La Paz.

“Pero hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: «Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre»”, afirmaron.

Finalmente, desde el Centro Nobel de La Paz destacaron que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”.

Si bien el mensaje fue posteado previo a la reunión entre Machado y Trump, desde hace varios días se hablaba sobre la opción de que la venezolana otorgara su medalla, algo que finalmente concretó el pasado jueves.

