Chile se aleja de los podios en dos categorías del Rally Dakar 2026

Lucas del Río y Francisco “Chaleco” López perdieron terreno a falta de una fecha para el final de la prueba.

Carlos Madariaga

Chile se aleja de los podios en dos categorías del Rally Dakar 2026 / Prensa Chaleco López

Este viernes se disputó la etapa 12 del Rally Dakar 2026, la cual contempló 311 kilómetros entre las localidades de Al Henakiyah y Yanbu.

Lamentablemente, no hubo buenas noticias para los chilenos en su búsqueda por alcanzar el podio de sus respectivas categorías.

Quien se sitúa como el mejor nacional de la exigente prueba motor es Lucas del Río, que hoy llegó sexto en los Challengers, a 6 minutos y 18 segundos del ganador del día, el argentino Kevin Benavides.

El chileno se mantiene cuarto en la clasificación general, pero perdió algo de tiempo respecto a quien se ubica tercero, el trasandino Nicolás Cavigliasso, de quien lo separan 2 minutos y 8 segundos.

Otro piloto nacional que estaba dando batalla por el podio, en los Side by Side, es Francisco “Chaleco” López, que tuvo un viernes complejo, arribando apenas en el puesto 15, a 1 hora y 16 minutos del vencedor de la jornada, el argentino Jeremías González.

Dicha actuación le significó al piloto de Teno caer del cuarto al sexto lugar de la clasificación general, quedando prácticamente sin chances de entrar al podio: está a 1 hora, 35 minutos y 26 segundos del tercero, el francés Xavier de Soultrait.

José Ignacio Cornejo se aleja del podio

En cuanto a las motos, el nortino continúa sin chances de progreso en el Rally Dakar, arribando al puesto 14, a 29 minutos y 38 segundos del ganador de la jornada, el norteamericano Ricky Bravec.

Con ello, José Ignacio Cornejo continúa en el séptimo lugar de la clasificación general, con opciones muy complicadas de meterse en el tercer puesto, del cual está distante 1 hora y 13 minutos a falta de una jornada.

En tanto, Tomás de Gavardo arribó en el lugar 36 del día, ubicándose en el puesto 26 de la general.

Mañana sábado concluirá el Rally Dakar 2026, con una especial de 105 kilómetros en ida y vuelta a Yanbu, viendo si los chilenos tienen opciones de una remontada que parece ser milagrosa a estas alturas.

