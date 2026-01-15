Rally Dakar 2026: “Chaleco” López y Lucas del Río siguen en la pelea por alcanzar el podio / NurPhoto

Este jueves se disputó la undécima etapa del Rally Dakar 2026, con una especial que contempló 346 kilómetros entre las localidades saudíes de Bisha y Al Henkiyah.

Al respecto, hay dos chilenos que se mantienen aún con chances de alcanzar un podio en la clasificación general, más allá de no haber podido acortar tiempos en esta jornada.

Por un lado, en la categoría de los Side by Side, Francisco “Chaleco” López llegó décimo, a 8 minutos y 21 segundos del ganador de la jornada, el norteamericano Brock Heger, resultado que lo mantiene cuarto en la general, a 28 minutos del tercero, que actualmente es el francés Xavier de Soultrait.

En tanto, en los Challenger, Lucas del Río, la gran sorpresa chilena en el Rally Dakar 2026, arribó en el séptimo puesto de la etapa 11, a 7 minutos y 21 segundos del vencedor, el argentino Nicolás Cavigliasso. De todas formas, sigue cuarto, a menos de dos minutos del trasandino, quien ocupa por ahora el tercer lugar.

En aquella misma instancia, Ignacio Casale arribó en el lugar 14, colocándose en el séptimo puesto de la general.

¿Y en las motos? José Ignacio Cornejo mantiene en alto la bandera nacional, aunque en esta jornada llegó en el puesto 14, a 13 minutos y 53 segundos del ganador, el estadounidense Skyler Howes. Sin embargo, el nortino se mantiene séptimo, pero a 55 minutos del podio, que por ahora ocupa el español Tosha Schareina.

En tanto, Tomás de Gavardo se sitúa en puestos secundarios, arribando hoy en el lugar 35, ubicándose en el 26 de la clasificación general.

Mañana viernes se desarrollará la penúltima etapa del Rally Dakar 2026, con 311 kilómetros de especial entre Al Henakiyah y Yanbu.