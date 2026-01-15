;

Rally Dakar 2026: “Chaleco” López y Lucas del Río siguen en la pelea por alcanzar el podio

A dos etapas del final de la prueba, ambos pilotos continúan con chances de lograr lugares destacados en las categorías Side by Side y Challenger, respectivamente.

Carlos Madariaga

Rally Dakar 2026: “Chaleco” López y Lucas del Río siguen en la pelea por alcanzar el podio

Rally Dakar 2026: “Chaleco” López y Lucas del Río siguen en la pelea por alcanzar el podio / NurPhoto

Este jueves se disputó la undécima etapa del Rally Dakar 2026, con una especial que contempló 346 kilómetros entre las localidades saudíes de Bisha y Al Henkiyah.

Al respecto, hay dos chilenos que se mantienen aún con chances de alcanzar un podio en la clasificación general, más allá de no haber podido acortar tiempos en esta jornada.

Revisa también:

ADN

Por un lado, en la categoría de los Side by Side, Francisco “Chaleco” López llegó décimo, a 8 minutos y 21 segundos del ganador de la jornada, el norteamericano Brock Heger, resultado que lo mantiene cuarto en la general, a 28 minutos del tercero, que actualmente es el francés Xavier de Soultrait.

En tanto, en los Challenger, Lucas del Río, la gran sorpresa chilena en el Rally Dakar 2026, arribó en el séptimo puesto de la etapa 11, a 7 minutos y 21 segundos del vencedor, el argentino Nicolás Cavigliasso. De todas formas, sigue cuarto, a menos de dos minutos del trasandino, quien ocupa por ahora el tercer lugar.

En aquella misma instancia, Ignacio Casale arribó en el lugar 14, colocándose en el séptimo puesto de la general.

¿Y en las motos? José Ignacio Cornejo mantiene en alto la bandera nacional, aunque en esta jornada llegó en el puesto 14, a 13 minutos y 53 segundos del ganador, el estadounidense Skyler Howes. Sin embargo, el nortino se mantiene séptimo, pero a 55 minutos del podio, que por ahora ocupa el español Tosha Schareina.

En tanto, Tomás de Gavardo se sitúa en puestos secundarios, arribando hoy en el lugar 35, ubicándose en el 26 de la clasificación general.

Mañana viernes se desarrollará la penúltima etapa del Rally Dakar 2026, con 311 kilómetros de especial entre Al Henakiyah y Yanbu.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad