“Camina muy poco”: adulta mayor sigue con graves lesiones tras ser agredida por sacar aloe vera

Una adulta mayor de 78 años permanece con lesiones graves tras haber sido violentamente agredida junto a su hija por un vecino en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El ataque, ocurrido el jueves 8 de enero, dejó a la mujer con fracturas, contusiones y secuelas físicas que aún le impiden desplazarse con normalidad.

Registros de cámaras de seguridad, exhibidos esta semana en Canal 13, evidencian la golpiza, donde se observa cómo la víctima es arrastrada y golpeada en reiteradas ocasiones.

Según relató la propia afectada, identificada como Blanca, el agresor actuó con extrema violencia. “Primero botó a mi hija y me metí a defenderla porque iba a seguir pegándole”, declaró en conversación con el programa.

Las consecuencias del ataque fueron detalladas posteriormente por la hija de la víctima.

De acuerdo con su testimonio, la adulta mayor presenta una fractura en la falange de los pies, una contusión de gran magnitud en la cabeza, múltiples moretones en las extremidades y un golpe visible en uno de sus ojos.

“Camina muy poco, está con mucho dolor”

“Camina muy poco, está con mucho dolor y al día siguiente tuvimos que llevarla nuevamente a un centro asistencial por la contusión en la cabeza”, explicó, agregando que su madre se encuentra en reposo debido a la gravedad de las lesiones.

A lo anterior se suma el impacto emocional que ha dejado la agresión. La hija denunció que la mujer vive con temor de salir de su casa y que ha sido víctima de hostigamientos posteriores, lo que ha agravado su estado anímico.

“Está muy nerviosa, angustiada y no puede dormir en las noches”, señaló.

El caso ha generado preocupación por el nivel de violencia ejercido contra una persona de la tercera edad, cuyas secuelas físicas y psicológicas continúan siendo evaluadas.