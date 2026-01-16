;

VIDEO. Indignación total: captan a mujer sacando patito desde laguna de centro comercial de Santiago

El registro supera los 2,7 millones de reproducciones y desató una ola de críticas, denuncias y debate sobre qué hacer ante estas situaciones.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

Un video difundido en redes sociales abrió un intenso debate luego de mostrar a una mujer guardando un patito en el bolsillo de una niña en un sector con laguna urbana de conocido centro comercial de la región Metropolitana.

El registro, compartido por el usuario @sergio.narchi, rápidamente se viralizó y ya supera los 2,7 millones de visualizaciones en Instagram, generando indignación, críticas y llamados a denunciar la situación.

Tras la masificación del registro, el autor del video explicó por qué decidió no intervenir directamente. Según señaló, optó por avisar a un guardia del lugar y grabar la escena, argumentando que hoy “no se sabe con qué tipo de personas se puede encontrar uno en la calle” y que no estaba dispuesto a poner en riesgo su integridad ni la de su hermana menor.

“Para eso existen guardias que cuidan estos lugares”, afirmó, agregando que cumplió con informar a quienes podían actuar.

Revisa también

ADN

En su mensaje, también respondió a quienes lo cuestionaron por no increpar a la mujer: “Si usted hubiera reaccionado diferente, felicidades. Yo hice lo que debía”. Cerró su publicación expresando su preocupación por el animal: “Ojalá el patito esté bien”.

La situación desató una avalancha de comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron la decisión de alertar a seguridad del Mall Plaza Oeste, otros criticaron la falta de una acción directa y apuntaron a un mal ejemplo hacia la menor involucrada.

Incluso surgieron versiones contrapuestas: una usuaria identificada como @dany_catherine aseguró que no se trató de un robo, sino de que el patito habría sido movido de lugar para devolverlo a su nido, explicación que fue puesta en duda por otros internautas.

Desde Mall Plaza Oeste no han emitido ninguna comunicación oficial al respecto.

