Amigos organizaron falso secuestro en Concepción: activaron intenso operativo policial y cumpleañero terminó detenido

Vecinos denunciaron que un hombre fue golpeado y subido a la fuerza a un auto, activando un protocolo de emergencia por un delito que nunca existió.

Mario Vergara

Un amplio e innecesario operativo policial se desplegó durante la noche de este jueves en la comuna de Concepción, Región del Biobío, luego de que se reportara el presunto secuestro de un conserje de 26 años. Sin embargo, tras intensas diligencias que se extendieron hasta la madrugada, se confirmó que el incidente fue en realidad “una broma” organizada por amigos del trabajador para llevarlo a una fiesta de cumpleaños.

El hecho se originó alrededor de las 21:00 horas en un edificio de calle Rengo con Ejército. Según los reportes iniciales, desconocidos abordaron a la supuesta víctima, la golpearon y la subieron a la fuerza a un vehículo. La violencia de la escena motivó que los vecinos alertaran de inmediato a las autoridades, activando protocolos de emergencia tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones (PDI).

Despliegue de recursos y detención

Cerca de las 04:00 horas de este viernes, los investigadores determinaron que el plagio no existía. Se trataba de una “jugarreta” para festejar al conserje, quien recientemente había comenzado a trabajar en el inmueble. Pese al motivo festivo, el desenlace no fue el esperado para los involucrados: el trabajador quedó detenido y a disposición del Ministerio Público, enfrentando posibles multas y sanciones por el falso aviso de emergencia.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, calificó la situación como “inaceptable” y “gravísima”. La autoridad lamentó que se destinaran recursos estatales que deberían estar orientados a tareas reales de seguridad, señalando que el “juego” de los implicados incluso puso en riesgo la integridad de los efectivos policiales durante el despliegue, publica La Tercera.

Acciones legales en evaluación

Desde la Delegación Presidencial informaron que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra evaluando las acciones legales.

El caso ha generado rechazo en la comunidad penquista, especialmente por la sensación de inseguridad que provocó la falsa denuncia de un delito tan grave en pleno centro de la ciudad.

