A través de sus redes sociales, el carabinero (r) Claudio Crespo compartió una imagen que desató una serie de comentarios.

En la foto se puede ver al exuniformado junto a una lápida que tiene el rostro del diputado electo Gustavo Gatica, junto al mensaje “QEPD Octubrismo”.

Crespo publicó la imagen luego de ser absuelto en el denominado Caso Gatica, donde se le acusaba de cegar al parlamentario electo durante las protestas del estallido social.

Y si bien el juicio logró acreditar que Crespo fue el autor del disparo, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente de Carabineros, argumentando que el uso de armas menos letales fue una respuesta necesaria y proporcional ante el riesgo de que los manifestantes superaran la posición policial.

La imagen fue cuestionada por varias personas, entre ellas el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri, quien sostuvo que “la publicación de Claudio Crespo refleja una conducta brutal y deshumanizada”.

“Él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral. El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe”, agregó.

>> Revisa la imagen en cuestión acá: