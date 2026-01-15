;

FOTO. “QEPD Octubrismo”: la imagen de Gustavo Gatica en una lápida que compartió Claudio Crespo tras su absolución

La foto desató una serie de comentarios en redes sociales.

Juan Castillo

Agencia Uno | Captura

A través de sus redes sociales, el carabinero (r) Claudio Crespo compartió una imagen que desató una serie de comentarios.

En la foto se puede ver al exuniformado junto a una lápida que tiene el rostro del diputado electo Gustavo Gatica, junto al mensaje “QEPD Octubrismo”.

Crespo publicó la imagen luego de ser absuelto en el denominado Caso Gatica, donde se le acusaba de cegar al parlamentario electo durante las protestas del estallido social.

Y si bien el juicio logró acreditar que Crespo fue el autor del disparo, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente de Carabineros, argumentando que el uso de armas menos letales fue una respuesta necesaria y proporcional ante el riesgo de que los manifestantes superaran la posición policial.

La imagen fue cuestionada por varias personas, entre ellas el diputado del Partido Socialista Daniel Manouchehri, quien sostuvo que “la publicación de Claudio Crespo refleja una conducta brutal y deshumanizada”.

Él y quienes lo celebran exhiben algo todavía más grave: mentes enfermas, capaces de burlarse del sufrimiento humano. Esto no es libertad de expresión. Es degradación moral. El caso no está cerrado, aún hay recursos pendientes. La justicia debiera tomar nota del nivel de crueldad que este sujeto exhibe”, agregó.

Claudio Crespo

