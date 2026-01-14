;

Gobierno de España pide ir “hasta el final” en denuncias contra Julio Iglesias: estudian retirarle Medalla en Bellas Artes

“Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema”, dijo la ministra de Igualdad de España.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Gladys Vega

El gobierno español pidió llegar “hasta el final” en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias, que le acusan de acoso y agresión sexual.

“No vamos a mirar hacia otro lado”, dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, tras otorgar veracidad a las informaciones del periódico digital Eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias de Estados Unidos.

Según estos medios, dos mujeres latinas, que trabajaron como empleada de hogar y otra como fisioterapeuta, dijeron haber sufrido acoso y agresión sexual en 2021 por parte del español en las casas de éste en República Dominicana, Bahamas y España.

Revisa también

ADN

Estudian retirar a Julio Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalcó en X que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema” y confió en que “se investigue y se llegue hasta el final”.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió en diálogo con TVE retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010 de parte del Ejecutivo por una cuestión “ética”.

En la entrevista, Díaz indicó que habló sobre dicha posibilidad con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y que él mismo “resolverá estos días” la cuestión de la medalla.

