VIDEO. Carabineros realiza excavaciones en casa de Julia Chuñil tras detención de sus tres hijos y exyerno

Los cuatro detenidos están siendo formalizados por parricidio y homicidio calificado, respectivamente.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Carabineros realiza excavaciones en casa de Julia Chuñil tras detención de sus tres hijos y exyerno

A esta hora, personal policial especializado continúa con los trabajos investigativos en casa de Julia Chuñil, ubicada en la localidad de Máfil, región de Los Ríos, luego de la detención de 3 de sus hijos y su exyerno.

Los cuatro son formalizados por los delitos de parricidio y homicidio calificado, respectivamente.

En ello, y según consigna 24 horas, los equipos policiales trabajan en la excavación del terreno para hallar alguna pista que permita dar con el cuerpo de la mujer.

Más temprano, la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, entregó más detalles sobre el operativo que terminó con la captura de 3 de los hijos de la dirigenta mapuche, además de su exyerno.

“Actualmente, se encuentran detenidos tres hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo, en el caso de los hijos, la calificación de parricidio, todos en calidad de autores”, señaló.

Mientras que el director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, afirmó que “estábamos conscientes de que esta era una línea investigativa, entre otras, que el Ministerio Público estaba siguiendo”.

A nosotros nos importaba, por el carácter de activista y de dirigente de la señora Chuñil, que el Estado cumpliera con su responsabilidad de establecer qué es lo que ocurrió”, aseveró.

