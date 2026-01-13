¿Notas que todo está más chico en el súper? Economista explica qué es la reduflación, los productos más afectados y cómo no gastar de más / Jose Francisco Zuñiga /AGENCIAUNO

La escena es familiar: estás en el pasillo de las papas fritas, tomas una bolsa, la miras con atención y algo no cuadra. El precio no te llama la atención, pero jurarías que antes era más grande, más pesada, que cundía más.

Lo revisas otra vez, buscas la etiqueta, dudas de tu memoria. Pero no, no es producto de la mala memoria ni una distorsión de la realidad. Se trata de un fenómeno económico conocido como “reduflación”.

Este concepto consiste en la reducción en la cantidad de un producto, ya sea en su peso o volumen, manteniendo el mismo precio que tenía originalmente. Esto implica un aumento encubierto del costo por unidad para el consumidor, ya que se obtiene menos producto al mismo valor.

Jorge Berríos, director académico del diplomado en Finanzas de la Universidad de Chile, explica que existe una manipulación de la percepción, pues el consumidor cree que está comprando el mismo producto de siempre. “Esta práctica es bastante común”, afirma.

“Suele aplicarse con el paso del tiempo. Cuando un producto es lanzado, inicialmente es de mayor tamaño, pero progresivamente tiende a ir reduciendo su contenido. Se observa con frecuencia en productos de consumo masivo”, sostiene.

Lo que dice la ley

En Chile, existe regulación en materia de etiquetado que obliga a las empresas a indicar claramente el contenido del producto. Cuando las empresas reducen las cantidades, por lo general lo hacen respetando esa norma, señala el académico. Sin embargo, muchos productos indican un peso aproximado, lo que permite cierto margen.

“Puede existir una diferencia de entre 0,9 y 1 kilo, por ejemplo, en lugar de ser exactamente un kilo. Lo que ocurre es que la información que se entrega es referencial. Muchas personas han hecho pruebas en sus casas y lo han comprobado. En algunos casos, se informa sin considerar el peso del envase", explica.

Además, el especialista entregó recomendaciones para mitigar el impacto en el bolsillo y detalló cuáles son los productos más afectados.

Productos más afectados

Colaciones y snacks , donde las porciones suelen reducirse manteniendo el mismo precio.

, donde las porciones suelen reducirse manteniendo el mismo precio. Detergentes y productos de limpieza , tanto en formato líquido como en polvo.

, tanto en formato líquido como en polvo. Galletas .

. Pastas .

. Productos de higiene personal .

. Artículos de cuidado del hogar, donde el diseño del envase puede ocultar disminuciones en la cantidad.

Recomendaciones