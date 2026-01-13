;

Minera de Canadá debuta en Chile: Así es el nuevo proyecto que extraerá oro en la Región de Atacama

El proyecto Fenix Gold alcanzará un hito clave este mes con su primer vertido de un metal que pasa por un gran momento.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Bloomberg Creative

La empresa canadiense Rio2 alista su debut en Chile con una mina de oro llamada Fenix Gold, ubicada a 160 kilómetros al noreste de Copiapó por la Ruta Internacional CH-31, en la región de Atacama.

Según Diario Financiero, el inicio de la producción partirá ahora en enero con cantidades reducidas y en pleno “boom” de este metal precioso: esta semana la onza alcanzó un récord de US$ 4.600.

La iniciativa no es menor, ya que implicó una inversión de US$235 millones. “Somos conscientes del buen momento del precio del oro, pero no tomamos decisiones basadas solo en eso”, sostuvo la firma, en diálogo con el medio citado.

La idea sería que Fenix Gold se mantenga rentable incluso con precios menores a los actuales. A la vez, se señaló que “hay bastante interés internacional en Chile como destino minero (...) es esperable ver más explotación y más actores mirando el país”.

Revisa también:

ADN

Acorde a la compañía, para este año 2026 se espera producir de 60 mil a 70 mil onzas. Una vez que entren en plena operación, recién en 2027, la producción se elevaría hasta 100 mil onzas anuales. Lo anterior añadiría 1,8 toneladas de oro al mercado este año y casi 3 al que viene.

El potencial de Fenix Gold es mayor, ya que cerró selló Memorándum de Entendimiento con dos plantas desaladoras en Copiapó para asegurar el suministro de agua.

Gracias a este último plan, la mina proyecta triplicar su capacidad hasta alcanzar las 300 mil onzas de oro anuales por al menos una década. Lo más llamativo es que este crecimiento se lograría solo con las reservas actuales.

“Es el proyecto de lixiviación en pilas de oro sin desarrollar más grande de América“, explicaron en su momento.

El Proyecto es un ejemplo de minería de oro moderna donde se ha consultado y diseñado desde el principio un complemento completo de consideraciones técnicas, ambientales y sociales”, sumaron. Por lo demás, generará empleo para 800 personas durante la fase de operación de 17 años.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad