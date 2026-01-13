Minera de Canadá debuta en Chile: Así es el nuevo proyecto que extraerá oro en la Región de Atacama

La empresa canadiense Rio2 alista su debut en Chile con una mina de oro llamada Fenix Gold, ubicada a 160 kilómetros al noreste de Copiapó por la Ruta Internacional CH-31, en la región de Atacama.

Según Diario Financiero, el inicio de la producción partirá ahora en enero con cantidades reducidas y en pleno “boom” de este metal precioso: esta semana la onza alcanzó un récord de US$ 4.600.

La iniciativa no es menor, ya que implicó una inversión de US$235 millones. “Somos conscientes del buen momento del precio del oro, pero no tomamos decisiones basadas solo en eso”, sostuvo la firma, en diálogo con el medio citado.

La idea sería que Fenix Gold se mantenga rentable incluso con precios menores a los actuales. A la vez, se señaló que “hay bastante interés internacional en Chile como destino minero (...) es esperable ver más explotación y más actores mirando el país”.

Acorde a la compañía, para este año 2026 se espera producir de 60 mil a 70 mil onzas. Una vez que entren en plena operación, recién en 2027, la producción se elevaría hasta 100 mil onzas anuales. Lo anterior añadiría 1,8 toneladas de oro al mercado este año y casi 3 al que viene.

El potencial de Fenix Gold es mayor, ya que cerró selló Memorándum de Entendimiento con dos plantas desaladoras en Copiapó para asegurar el suministro de agua.

Gracias a este último plan, la mina proyecta triplicar su capacidad hasta alcanzar las 300 mil onzas de oro anuales por al menos una década. Lo más llamativo es que este crecimiento se lograría solo con las reservas actuales.

“Es el proyecto de lixiviación en pilas de oro sin desarrollar más grande de América“, explicaron en su momento.

“El Proyecto es un ejemplo de minería de oro moderna donde se ha consultado y diseñado desde el principio un complemento completo de consideraciones técnicas, ambientales y sociales”, sumaron. Por lo demás, generará empleo para 800 personas durante la fase de operación de 17 años.