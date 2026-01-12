Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC: “Es la hora de modernizar el partido”

El senador y presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, presentó durante la noche de este domingo su renuncia a la presidencia de la colectividad.

El parlamentario dio a conocer su decisión mediante una carta dirigida a la militancia del partido, en la que detalló los motivos de su dimisión; subrayando entre ellos la necesidad de impulsar un recambio generacional.

“Creo que es la hora de un cambio profundo , de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria”, explicó en primera instancia.

“Oposición al gobierno de extrema derecha”

“Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes”, añadió el senador.

Por último, indicó que se avecina “ un nuevo escenario , donde habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo”.

Ante la renuncia de Francisco Huenchumilla, quien había asumido la presidencia en julio del año pasado, la Democracia Cristiana realizará elecciones internas en las próximas semanas.