La integrante del grupo surcoreano NewJeans, Danielle, realizó una transmisión en vivo cargada de emoción, en la que abordó directamente la polémica generada por una demanda presentada por la agencia ADOR en su contra.

Aunque no entró en detalles legales específicos, Danielle comentó lo que ha estado realizando este tiempo y lo que hará actualmente, además de revelar detalles de la demanda.

“Cuando llegue el momento, los mantendré informados de todo lo que está pasando, de la demanda y de todas las cosas que, supongo, les causa curiosidad", señaló.

Además, reveló que pasó emotivos momentos, instante en el cual lloró varias veces durante el live.

“Ha pasado mucho tiempo y este momento lo he llevado conmigo. A veces, tarde en la noche, leía las cartas y los mensajes que me enviabas, no en voz alta, pero sí lo suficiente. Mi corazón se quedó más tranquilo”, afirmó.

La situación de Danielle cobró relevancia cuando ADOR, la agencia detrás de NewJeans, presentó acciones legales en su contra, ya que, según la compañía, podría estar violando derechos de autor o normas de uso de contenido relacionado con el grupo.