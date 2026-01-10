;

VIDEO. Lo dejó en shock: niño coreano le hace puntazo a Carlos Alcaraz en medio de un partido

El joven asiático sostuvo un largo peloteo con el número 1 del mundo. Revisa acá el icónico momento.

Sebastián Escares

Los dos grandes del tenis moderno, Carlos Alcaraz (1° ATP) y Jannik Sinner (2° ATP) se enfrentaron este sábado en una exhibición en el Inspire Arena de Seúl, Corea del Sur.

Tras dos ajustados e intensos sets, el español fue quien salió victorioso por 7-5 y 7-6 (6).

El partido dejó una serie de momentos para enmarcar, pero el que se llevó todas las miradas fue cuando un niño coreano ingresó al campo de juego para pelotear con Alcaraz.

Niño coreano v/s Alcaraz

Fue en medio del segundo set, cuando el jugador italiano le prestó su propia raqueta a un pequeño niño coreano que se encontraba en el público.

El joven asiático erró su primera pelota. No obstante, tras un saque de Alcaraz, el pequeño sostuvo un “rally” sorprendente e incluso cerró el punto con un winner de derecha invertida.

Revisa acá el icónico momento:

