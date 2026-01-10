Tenista latinoamericano llamado a desplazar a Sinner y Alcaraz confesó que sufre una lesión crónica

El tenista brasileño de 19 años, João Fonseca (29° ATP), compartió un alarmante mensaje en pleno inicio de la temporada 2026.

El latino llamado a ser el “elegido” a competir con Carlos Alcaraz (1° ATP) y Jannik Sinner (2° ATP) confesó que sufre una lesión crónica en su espalda.

De hecho, por medio de sus redes sociales, manifestó que no se presentará en el ATP 250 de Adelaida, el cual comenzaba a disputarse la próxima semana.

“Es difícil tomar una decisión en un momento así. Estos últimos días, durante los entrenamientos, sentí que estaba mejorando un poquito cada día, pero es difícil decir si estoy al 100% o no”, manifestó el tenista.

Incluso, el brasileño puso en duda su participación en el Australian Open 2026. “Estamos haciendo todo lo posible para recuperarnos por completo y jugar el Australian Open, que es nuestro principal objetivo, aunque esta decisión todavía no la hemos tomado”, expresó.

“Nací con un problema en la espalda y a veces siento más dolor que otros. Ya sufrí una fractura por estrés hace cinco años, pero soy consciente de que esto es una cosa que siempre estará presente en mi día a día, en mi cuerpo, así que tengo que aprender a lidiar con ello”, añadió Fonseca.

Por último, el tenista de 19 años destacó que “estoy haciendo todo lo posible para recuperarme, ahora hicimos una resonancia magnética y hemos visto que no es nada grave, aunque podría empeorar. Lo único que queremos es estar al 100% antes de volver a jugar”.