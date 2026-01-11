Andrónico Luksic deja la vicepresidencia de la Fundación Luksic y abre un nuevo capítulo generacional

Santiago

El empresario chileno Andrónico Luksic Craig oficializó su renuncia a la vicepresidencia de Fundación Luksic, profundizando un proceso de retiro de roles directivos que viene desarrollando desde 2023, y cediendo el cargo a su sobrina Isabella Luksic James, según indicó el Diario Financiero.

A través de una carta fechada el 22 de diciembre de 2025, Luksic comunicó su decisión, argumentando que “ha llegado el minuto de un nuevo cambio generacional, que otorgue mayor vigor y un nuevo impulso al futuro de la Fundación, en beneficio de Chile”. La misiva, dirigida a la presidenta del directorio Ena von Baer, marca su salida oficial de uno de los brazos sociales del holding familiar, que abarca iniciativas en emprendimiento, educación y deportes.

El movimiento profundiza la estrategia de repliegue que Luksic inició en septiembre de 2023, cuando anunció su salida, posterior y efectiva a fines de ese año, de la presidencia de Quiñenco, de Compañía Cervecerías Unidas y otros cargos ejecutivos. Ese proceso incluyó la renuncia a vicepresidencias en instituciones como Banco de Chile y Compañía Sud Americana de Vapores, así como a directorios de inversiones clave.

La sucesión en la fundación recayó en Isabella Luksic James, quien cuenta con formación académica en la Universidad de Brown y una trayectoria en la organización orientada a la modernización de su gestión.