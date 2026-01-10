Presidente Boric descarta asumir cargos internacionales y deja abierta la incógnita sobre una nueva candidatura: “Somos inconformistas”

A medida que se acerca el 11 de marzo, fecha en la que Gabriel Boric traspasará la banda presidencial a José Antonio Kast, el mandatario saliente ha comenzado a delinear públicamente cómo será su vida fuera del Palacio de La Moneda. En una reciente serie de entrevistas concedidas al diario El País, Boric ha dejado claro que su retiro del cargo no implica un retiro de la vocación pública. “Este es el oficio que me apasiona y voy a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile desde un lugar que todavía está por verse”, aseguró.

Ni organismos internacionales ni retiro absoluto

A diferencia de otros exmandatarios que buscan refugio en la diplomacia global, Boric ha sido tajante respecto a su futuro inmediato fuera de las fronteras: “No quiero un cargo internacional”. Su plan es permanecer en suelo chileno, dividiendo su tiempo entre Santiago y su natal Punta Arenas, ya que, según confiesa, Magallanes lo “constituye” y no piensa soltar su vínculo con la región.

En el plano doméstico, el aún Presidente se mudará a una casa en la comuna de San Miguel junto a su familia, buscando retomar una vida de clase media tradicional tras haber residido en el barrio Yungay durante su mandato.

El rol político: trabajo de base y “crear comunidad”

Respecto a su rol en la oposición frente al futuro gobierno de Kast, Boric advierte que guardará un prudente silencio inicial sobre la contingencia diaria. “Es sano que, como expresidente, me mantenga durante un tiempo fuera de la contingencia más inmediata. No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro Gobierno”, explicó. Sin embargo, aclaró que esta pausa no será pasiva si su legado es cuestionado: “Evidentemente, si hay mentiras o ataques, tendré que defender lo obrado”.

Su estrategia política se centrará en lo que él denomina “trabajo de base”. El mandatario reconoció que durante la disputa institucional se descuidó el trabajo comunitario y ahora busca “fortalecer los partidos políticos” y vincularse con los sectores de la “periferia política”. Entre sus planes figura la organización de trabajos voluntarios, inspirados en los movimientos estudiantiles de los años setenta pero adaptados al siglo XXI, con el objetivo de “crear comunidad”.

Además, Boric proyecta seguir articulando la unidad del sector progresista. “Voy a seguir trabajando por la conformación de una alianza amplia entre la izquierda, el centroizquierda y el centro”, afirmó, subrayando que la política no es una tarea que termina al entregar el cargo.

¿Una nueva candidatura presidencial?

La Constitución chilena prohíbe la reelección inmediata, pero permite volver a postularse tras un periodo intermedio. Aunque durante las cuatro horas de conversación con el medio español Boric no verbalizó explícitamente una intención de repostularse en cuatro años más, tampoco cerró la puerta a esa posibilidad.

Al ser consultado sobre su retorno, su respuesta sugiere que su ciclo político está lejos de concluir. “Quienes estamos en política, por esencia, somos inconformistas. Siempre que se llega a una meta, inmediatamente surge la siguiente”, declaró, añadiendo que aunque se avanzó en justicia social, “falta muchísimo por hacer”.