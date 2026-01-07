;

Conductor recibirá millonaria indemnización de autopista: chocó con caballo suelto en pista del Maule

La Justicia desechó todas las defensas de la autopista y apuntó a graves fallas de señalización.

El 26° Juzgado Civil de Santiago condenó a la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán S.A. a pagar una indemnización millonaria por concepto de daño emergente a un conductor que sufrió un accidente tras impactar con un caballo que ingresó a la vía concesionada. El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2022, a la altura del puente Piguchén, en la comuna de Retiro, Región del Maule.

En el fallo, el juez Ricardo Cortés Cortés estableció la responsabilidad de la concesionaria por falta de servicio, al no garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios de la carretera. Según la resolución, la empresa no adoptó las medidas necesarias para impedir el ingreso de animales a la ruta ni para advertir oportunamente a los conductores sobre ese riesgo.

El tribunal sostuvo que las concesionarias están obligadas a mantener un estándar mínimo de seguridad, lo que incluye iluminación adecuada, señalética visible, instalación de cercos y otras obras destinadas a evitar el ingreso de objetos o animales a la calzada.

En ese sentido, recalcó que el hecho de cumplir con exigencias mínimas contractuales no exime de responsabilidad cuando dichas medidas resultan insuficientes.

La sentencia también tuvo en cuenta que el accidente se produjo en un sector rural, en horario con mala visibilidad y presencia de neblina, sin que existiera señalización que alertara a los conductores. A juicio del tribunal, la concesionaria no probó haber adoptado acciones para mitigar esos riesgos.

Asimismo, el juzgado rechazó los argumentos de la empresa que apuntaban a una supuesta imprudencia del conductor o a la responsabilidad exclusiva de un tercero, como el dueño del animal. Según el fallo, no se acreditó que la velocidad del vehículo haya sido un factor determinante, ni que la eventual responsabilidad de un tercero libere a la concesionaria de su deber legal de seguridad.

El tribunal descartó además que se tratara de un caso fortuito, concluyendo que el accidente era previsible y evitable. En consecuencia, acogió parcialmente la demanda y ordenó el pago de la indemnización, que asciende a un monto de $10.530.000, con reajustes e intereses, rechazando el resto de las pretensiones.

