;

Andrés Huerta, editor de ADN, es reconocido como el “Mejor Periodista Económico Radial 2025”

La Multigremial Nacional de Emprendedores destacó la labor de Huerta, quien lleva más de una década dedicado a informar de temas económicos en simple.

ADN Radio

Andrés Huerta, editor de ADN, es reconocido como el “Mejor Periodista Económico Radial 2025”

Este viernes, la Multigremial Nacional de Emprendedores otorgó el reconocimiento al “Mejor Periodista Económico Radial 2025” a Andrés Huerta Villarroel, editor de Servicios Informativos de Radio ADN.

Andrés ha sido parte de ADN desde 2015, cuando llegó como un joven periodista amante de la radio y con un frente claro: los temas económicos.

“Este reconocimiento es fruto de un proceso de análisis y deliberación desarrollado por nuestro Directorio, en el cual se evaluó de manera rigurosa el aporte realizado por distintos profesionales del periodismo económico durante el año”, destacó la Multigremial.

Sobre la labor que ha desarrollado Andrés, la multigremial pone énfasis en que “su trabajo ha destacado por contribuir a educar, informar y generar comprensión, transformando materias técnicas en herramientas útiles para quienes emprenden, invierten, generan empleo y hacen empresa en nuestro país”.

“Este premio reconoce el trabajo que hacemos en ADN con todo nuestro equipo de reporteros y editores. Acercar los temas que ocurren a nivel macro y en el mundo y acercar su impacto a la vida diaria y los bolsillos de todos los que viven en Chile es nuestra meta diaria. Es un verdadero honor que, a través de mi persona, se destaque dicha labor”, dice Andrés.

Los otros profesionales de las comunicaciones reconocidos por la Multigremial son Felipe Gallegos, periodista de Televisión Nacional; Juan Pablo Palacios, periodista de El Mercurio; y Verónica Reyes, editora de economía de BiobioChile.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad