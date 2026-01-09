Andrés Huerta, editor de ADN, es reconocido como el “Mejor Periodista Económico Radial 2025”

Este viernes, la Multigremial Nacional de Emprendedores otorgó el reconocimiento al “Mejor Periodista Económico Radial 2025” a Andrés Huerta Villarroel, editor de Servicios Informativos de Radio ADN.

Andrés ha sido parte de ADN desde 2015, cuando llegó como un joven periodista amante de la radio y con un frente claro: los temas económicos.

“Este reconocimiento es fruto de un proceso de análisis y deliberación desarrollado por nuestro Directorio, en el cual se evaluó de manera rigurosa el aporte realizado por distintos profesionales del periodismo económico durante el año”, destacó la Multigremial.

Sobre la labor que ha desarrollado Andrés, la multigremial pone énfasis en que “su trabajo ha destacado por contribuir a educar, informar y generar comprensión, transformando materias técnicas en herramientas útiles para quienes emprenden, invierten, generan empleo y hacen empresa en nuestro país”.

“Este premio reconoce el trabajo que hacemos en ADN con todo nuestro equipo de reporteros y editores. Acercar los temas que ocurren a nivel macro y en el mundo y acercar su impacto a la vida diaria y los bolsillos de todos los que viven en Chile es nuestra meta diaria. Es un verdadero honor que, a través de mi persona, se destaque dicha labor”, dice Andrés.

Los otros profesionales de las comunicaciones reconocidos por la Multigremial son Felipe Gallegos, periodista de Televisión Nacional; Juan Pablo Palacios, periodista de El Mercurio; y Verónica Reyes, editora de economía de BiobioChile.