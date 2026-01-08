Proyecto de Casino Dreams Talca continúa su avance tras resolución de la Corte de Apelaciones

Desde hace varios meses que se ha estado hablando sobre la construcción de un nuevo casino en el sur de Chile: el casino Dreams de Talca.

Con una inversión cercana a los US$21 millones, el centro de entretención ha estado llevando a cabo sus obras con el objetivo de terminarlas en noviembre de este año.

Continúa en marcha el nuevo casino de Talca

Hace un par de jornadas se había dado a conocer una solicitud de una Orden de No Innovar, presentada por la Corporación Bioecoterra, para detener las obras del Parque Ferial del Maule - Casino Dreams.

¿La razón? Por supuestos riesgos en el humedal urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, en la región del Maule

No obstante, recientemente la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones rechazó dicha solicitud, por lo que se mantiene la vigencia de las autorizaciones otorgadas al proyecto y se permite continuar con su desarrollo.