;

Proyecto de Casino Dreams Talca continúa su avance tras resolución de la Corte de Apelaciones

El tribunal declaró “no ha lugar” la orden de “No Innovar” solicitada por la Corporación Bioecoterra.

Sebastián Escares

Proyecto de Casino Dreams Talca continúa su avance tras resolución de la Corte de Apelaciones

Desde hace varios meses que se ha estado hablando sobre la construcción de un nuevo casino en el sur de Chile: el casino Dreams de Talca.

Con una inversión cercana a los US$21 millones, el centro de entretención ha estado llevando a cabo sus obras con el objetivo de terminarlas en noviembre de este año.

Revisa también:

ADN

Continúa en marcha el nuevo casino de Talca

Hace un par de jornadas se había dado a conocer una solicitud de una Orden de No Innovar, presentada por la Corporación Bioecoterra, para detener las obras del Parque Ferial del Maule - Casino Dreams.

¿La razón? Por supuestos riesgos en el humedal urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, en la región del Maule

No obstante, recientemente la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones rechazó dicha solicitud, por lo que se mantiene la vigencia de las autorizaciones otorgadas al proyecto y se permite continuar con su desarrollo.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad