Déficit Cero estimó que Chile deberá generar espacio para un millón de viviendas de aquí a 2035. La proyección considera hogares con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y hogares monoparentales, y da cuenta de la magnitud estructural del déficit habitacional que enfrenta el país.

La estimación fue presentada en el 4° Encuentro por la Vivienda y la Ciudad, instancia en la que la organización planteó que la respuesta a la crisis debe abordarse con urgencia por que la emergencia es real, pero con visión a 20 años. En su lugar, propuso una estrategia integral basada en tres ejes: una política activa de suelo, un nuevo sistema de financiamiento habitacional y acciones rápidas en zonas identificadas como de emergencia habitacional. Parte de estas definiciones, advirtió la organización, deberían adoptarse durante los primeros 100 días del próximo gobierno.

El diagnóstico que sustenta la propuesta es doble. Por un lado, un déficit que se manifiesta en campamentos, hacinamiento y fragilidad habitacional. Por otro, factores estructurales que han presionado de manera sostenida al mercado de la vivienda, como el alza de precios por sobre el crecimiento de los ingresos y el desacople entre la oferta disponible y las necesidades reales de los hogares.

Sobre este escenario, Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, señaló que “la emergencia habitacional que vive el país no se resuelve solo con medidas de corto plazo. Requiere decisiones estructurales, coordinación entre actores y una mirada de largo plazo que permita transformar esta crisis en una oportunidad para ordenar el desarrollo de nuestras ciudades”.

La propuesta se ordena en tres pilares. El primero corresponde a una política de suelo orientada a identificar, gestionar y habilitar terrenos bien localizados, incluyendo aquellos que hoy no cuentan con factibilidad sanitaria. El segundo pilar es un nuevo sistema de financiamiento, que combine subsidios, ahorro y crédito, ampliando las alternativas para distintos tramos de ingresos. En este marco, la organización propuso avanzar hacia un pacto denominado Casa Chile, que contempla el apoyo del Estado para la adquisición de viviendas de hasta 2.000 UF.

Según lo planteado, estas viviendas se viabilizarían mediante una combinación de instrumentos: gestión pública activa del suelo, proyectos de mayor densidad y eficiencia constructiva, desarrollo orientado al transporte público, estandarización de tipologías y reducción de costos asociados a regulación y financiamiento. A ello se suma un esquema de financiamiento mixto que busca ampliar el acceso a sectores medios hoy excluidos del mercado formal, sin trasladar todo el esfuerzo al gasto fiscal.

El tercer pilar apunta a intervenciones rápidas en zonas catalogadas como de emergencia habitacional, con el objetivo de contener el deterioro de las condiciones de vida mientras se despliegan soluciones de carácter estructural.

El plan fija los impactos esperados hacia 2035 y establece metas intermedias para 2029. No obstante, desde Déficit Cero subrayaron que la señal clave está en el inicio del próximo gobierno, periodo en el que se deberían adoptar definiciones regulatorias, financieras y de coordinación que permitan acelerar proyectos, reducir incertidumbre y entregar mayor previsibilidad a los distintos actores involucrados.

Macarena Ripamontti, alcaldesa de Viña del Mar, sostuvo que “las propuestas de elaboración de políticas públicas presentadas en el encuentro son atingentes a lo que todos comprendemos como una emergencia habitacional”.

En tanto, el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, indicó que “es necesario articular el trabajo para enfrentar la crisis y avanzar y superar el déficit de vivienda en el país”.

En el encuentro también se presentaron propuestas económicas que vinculan la política habitacional con el crecimiento y la reactivación. La exposición estuvo a cargo de Alejandro Micco, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien destacó el rol de la construcción de vivienda como motor económico, su alto impacto en el empleo y sus encadenamientos productivos con otros sectores. El análisis expuesto mostró que avanzar de manera sostenida en la reducción del déficit habitacional no solo mejora el bienestar social, sino que también puede transformarse en una palanca relevante para dinamizar la economía en los próximos años.

Sobre esto, Micco sostuvo que “la construcción de vivienda tiene un impacto social relevante y, cuando existen buenas políticas que la impulsen, se transforma también en un motor económico, capaz de dinamizar a los sectores que proveen insumos, generar encadenamientos productivos y crear más empleo”.