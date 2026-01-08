A días de que inicie: todo lo que debes saber sobre la nueva edición de Congreso Futuro 2026 que celebra sus 15 años

A solo cinco días de su inicio, Congreso Futuro 2026 se prepara para una edición histórica que conmemora 15 años como el principal encuentro de divulgación científica y reflexión interdisciplinaria de Latinoamérica.

Bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”, esta versión reunirá a más de 120 expositores nacionales e internacionales para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre los grandes desafíos actuales.

El evento se desarrollará del 12 al 17 de enero , con actividades en todas las regiones y transmisión abierta para Chile y el mundo. La sede central será el Centro Cultural CEINA, junto a una amplia programación digital y territorial en todo el país.

Actividades gratuitas en Congreso Futuro 2026

Entre los hitos de esta edición destaca la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian, Premio Nobel de Fisiología o Medicina; Jack Szostak, Premio Nobel de Química; y Rattan Lal, Premio Nobel de la Paz.

Asimismo, Congreso Futuro 2026 incorpora espacios especialmente diseñados para profundizar en debates claves de la época , como los siguientes:

II Cumbre de Filosofía: se realizará el 13 de enero, entre las 19:00 y las 21:00 horas , en el Teatro Municipal de Las Condes. La instancia reunirá a ocho pensadores para construir un diálogo sobre los impactos culturales, éticos y políticos de la inteligencia artificial, la biotecnología, la crisis de sentido, entre otros.

I Cumbre del Futuro del Trabajo: que se realizará el 16 de enero, entre las 18:00 y las 20:00 horas en CEINA, y abordará cómo la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos modelos productivos están reconfigurando el empleo, la productividad y el bienestar a escala global.