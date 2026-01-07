;

Uno de los mejores restaurantes italianos de Santiago regala cientos de pizzas hoy: ¿dónde y a qué hora es?

“Queremos agradecer su cariño y preferencia”, dijeron de Allería, uno de los locales más galardonados del rubro.

Javier Méndez

Uno de los mejores restaurantes italianos de Santiago regala cientos de pizzas hoy: ¿dónde y a qué hora es?

Uno de los mejores restaurantes italianos de Santiago regala cientos de pizzas hoy: ¿dónde y a qué hora es? / Getty Images

La reconocida pizzería Allería, uno de los locales de gastronomía italiana más prestigiosos de Santiago, anunció una oportunidad imperdible para los fanáticos del buon mangiare.

A través de sus redes sociales se anunció que este miércoles 7 de enero estarán regalando 300 pizzas.

Queremos agradecer su cariño y preferencia, queremos que estén felices, queremos que aquellos que aún no nos conocen también se vuelvan adictos a Allería”, expresaron.

Revisa también:

ADN

La cita es por la tarde, desde las 18:30 a las 21:00 horas, en Malaquías Concha 0356. “Como buen napolitano, la primera te la invito y si te gusta vuelve”, dijo Michele Puzio, el cabecilla de la propuesta.

Junto al anuncio llegó un dato clave: “Con el objeto de mantener un orden, los anfitriones (de jockey y polera Allería) se encontrarán anotando una lista de espera a partir de las 17:00 horas”, informaron.

La invitación es a llegar temprano porque el martes de esta semana ya regalaron 200 pizzas que se fueron en 1 hora y media.

“Hay que dar si queremos recibir, pero tiene que ser sincero. Nos vemos”, cerró Puzio.

El local ubicado en Avenida Italia 1350 seguirá funcionado con normalidad, sin formar parte del evento.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad