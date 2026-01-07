Uno de los mejores restaurantes italianos de Santiago regala cientos de pizzas hoy: ¿dónde y a qué hora es? / Getty Images

La reconocida pizzería Allería, uno de los locales de gastronomía italiana más prestigiosos de Santiago, anunció una oportunidad imperdible para los fanáticos del buon mangiare.

A través de sus redes sociales se anunció que este miércoles 7 de enero estarán regalando 300 pizzas.

“Queremos agradecer su cariño y preferencia, queremos que estén felices, queremos que aquellos que aún no nos conocen también se vuelvan adictos a Allería”, expresaron.

La cita es por la tarde, desde las 18:30 a las 21:00 horas, en Malaquías Concha 0356. “Como buen napolitano, la primera te la invito y si te gusta vuelve”, dijo Michele Puzio, el cabecilla de la propuesta.

Junto al anuncio llegó un dato clave: “Con el objeto de mantener un orden, los anfitriones (de jockey y polera Allería) se encontrarán anotando una lista de espera a partir de las 17:00 horas”, informaron.

La invitación es a llegar temprano porque el martes de esta semana ya regalaron 200 pizzas que se fueron en 1 hora y media.

“Hay que dar si queremos recibir, pero tiene que ser sincero. Nos vemos”, cerró Puzio.

El local ubicado en Avenida Italia 1350 seguirá funcionado con normalidad, sin formar parte del evento.