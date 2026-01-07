;

VID. “Como dos latas...”: Exdeportista demanda a su exesposa tras revelar detalles íntimos que se volvieron virales

El exjugador afirma que los comentarios sexuales difundidos en redes sociales vulneraron su privacidad.

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Charlotte Observer

El exjugador de la NFL Matt Kalil presentó una demanda judicial contra su exesposa, la influencer y modelo Haley Baylee, luego de que ella revelara detalles íntimos de su vida sexual durante una transmisión en vivo que se volvió viral en redes sociales.

El conflicto se originó en noviembre de 2025, cuando la creadora digital participó en un streaming en Twitch. En esa conversación, la influencer aseguró que el tamaño del miembro viril del deportista fue un elemento determinante en el quiebre de su matrimonio, finalizado en 2022, y utilizó comparaciones explícitas que rápidamente circularon por distintas plataformas.

“Intentamos de todo: terapeutas, médicos... incluso busqué información sobre liposucción”, contó entre risas la modelo de 33 años, quien aseguró que la intimidad se volvió “imposible a menos que te pongas a llorar”. Según relató la modelo, el tamaño del exjugador de la NFL “era como dos latas de Coca-Cola, una encima de otra”.

ADN

NEW YORK, NY - FEBRUARY 14: Model Haley Kalil and football offensive tackle Matt Kalil attend the 2018 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch Celebration at Magic Hour at Moxy Times Square on February 14, 2018 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic) / Gilbert Carrasquillo

Según documentos judiciales difundidos por medios estadounidenses, Kalil acusa a su exesposa de invasión a la privacidad y de enriquecimiento injusto. A su juicio, los comentarios fueron “degradantes y profundamente personales”, exponiéndolo a una atención pública que no buscó y afectando tanto su vida privada como la de su entorno familiar.

ADN

En la demanda, el exofensivo de los Minnesota Vikings y Carolina Panthers sostiene que la viralización del registro provocó una ola de mensajes y comentarios intrusivos, que incluso alcanzaron a su actual esposa, Keilani Asmus, quien habría recibido comunicaciones que el exdeportista califica como perturbadoras.

Por ello, Kalil solicita una indemnización que supera los 75 mil dólares, argumentando que Baylee habría obtenido beneficios económicos y mayor visibilidad mediática a partir de estas declaraciones.

Baylee, en tanto, reaccionó señalando que la acción legal la tomó por sorpresa. En declaraciones a la prensa, afirmó que durante la transmisión habló de muchos otros aspectos de su relación y que sus palabras han sido sacadas de contexto.

La expareja se conoció en 2012, cuando Kalil iniciaba su carrera en la NFL, y contrajo matrimonio en 2015 en Hawái. Tras su divorcio en 2022, el exjugador volvió a casarse en 2024. El caso ahora quedará en manos de la justicia, que deberá resolver si los dichos emitidos en redes sociales vulneraron el derecho a la vida privada del exdeportista.

