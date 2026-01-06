La mala suerte explotó dos veces: hombre se accidentó al tirar un petardo y después con un cohete en Año Nuevo

Las celebraciones de Año Nuevo quedaron atrás hace ya una semana, pero hasta el día de hoy siguen saliendo a la luz diversas noticias y situaciones que ocurrieron en el contexto festivo.

A pesar de que en las diversas culturas hay muchas formas de pasar aquella noche, hay un factor común que se repite en la mayoría de los países: los fuegos artificiales y todo tipo de pirotecnia.

Y si bien se trata de una tradición milenaria, que impacta por su presencia y atractivo visual, también puede representar muchos riesgos si no se realiza de la forma adecuada y con las medidas de seguridad correspondientes.

Esto, bien lo sabe un joven romano que protagonizó un caso bastante particular al sufrir un doble accidente al manipular algunos productos de forma inadecuada, llevándolo a la pérdida de tres dedos y de un ojo.

Atraído por su bulliciosa y luminosa costumbre, el hombre viajó hasta Nápoles para festejar, sin embargo, nada resultó como le esperaba. En la madrugada del 1 de enero, un petardo explotó en su mano, causándole la amputación inmediata de tres dedos.

Requiriendo atención urgente, llegó hasta el Hospital Vecchio Pellegrini. “Quería celebrar como sólo Nápoles lo hace”, relató el sujeto al personal médico del centro hospitalario.​

Luego del trabajo preciso de los médicos y su efectiva respuesta, pudieron darle el alta de forma rápida, reintegrándose a su vida cotidiana con pseudo normalidad, aunque ya no con todos sus dedos y una venda que no pasaba desapercibida.

Sin embargo, su mala fortuna no terminaría ahí. Ya que, en vez de ir a descansar, decidió participar nuevamente en las detonaciones callejeras típicas de la ciudad, donde sufrió un nuevo accidente.

Allí, un cohete que encendió en medio de la euforia, falló en su trayectoria y explotó cerca de su rostro, generando lesiones graves a tal nivel que provocaron la pérdida de uno de sus ojos. Testigos y reportes médicos describieron el impacto como “devastador”.