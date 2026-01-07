VIDEO. La crisis en Venezuela contada por el último embajador chileno en Caracas
¿Qué está pasando realmente en Venezuela? Jaime Gazmuri, último embajador de Chile en Caracas, conoce de cerca la realidad del “chavismo” y a sus líderes. Con esa experiencia, revisa junto a Rocío Montes, directora de El País Chile y Mauricio Bustamante, conductor de Radio ADN, la crisis del país caribeño, que tiene a su dictador preso en Nueva York y a un pueblo en vilo por las nuevas acciones que pueda tomar Donald Trump, quien dice tener el control total sobre el gobierno y el petróleo venezolanos.
Seguir en Google
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.