VIDEOS. El origen del pebre divide a Chile: la teoría española que encendió el debate en redes sociales

El creador de contenido aseguró que el nombre del pebre proviene del catalán, generando una avalancha de reacciones y una inesperada discusión histórica en redes sociales.

Nelson Quiroz

Un intenso debate se tomó redes sociales en los últimos días luego de que el influencer español NutriRixi (@nutri.rixi.25) publicara una serie de videos en TikTok elogiando el pebre chileno, pero atribuyendo su origen histórico a una influencia catalana, lo que provocó reacciones divididas entre usuarios chilenos.

En su primer registro, el creador de contenido europeo celebró a esta preparación como “una maravilla culinaria de Chile”, destacando sus ingredientes y valor nutricional. Sin embargo, el foco de la polémica surgió cuando explicó que el nombre “pebre” provendría del catalán pebre, pimienta, y que su origen estaría ligado a españoles que habrían adaptado antiguas salsas europeas al reemplazar la pimienta negra por ají, ingrediente nativo de América.

Ante las críticas, NutriRixi profundizó su postura en nuevos videos, aclarando que nunca negó el carácter chileno del pebre, sino que planteó un origen mestizo. Según explicó, ingredientes como la cebolla, el cilantro y el limón fueron introducidos por los españoles, mientras que el tomate y el ají ya eran conocidos en América antes de la llegada a Chile. La receta, sostuvo, habría nacido de esa mezcla cultural durante el periodo colonial.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios rechazaron de plano la idea de un origen europeo, otros respaldaron la tesis histórica, recordando que muchas preparaciones latinoamericanas surgieron del mestizaje entre ingredientes indígenas y técnicas traídas desde Europa.

¿Qué dice la historia?

Al buscar en la historia, diversos estudios gastronómicos coinciden en que el pebre no tiene un creador único. Se trata de una salsa criolla que evolucionó en Chile entre los siglos XVIII y XIX, influida por tradiciones españolas, particularmente catalanas, y adaptada a productos locales. Su consolidación como acompañamiento emblemático ocurrió con el tiempo, en la cocina popular chilena.

Getty Images / panchof

