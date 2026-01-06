;

Polémica por cruising en Chile: video viral reabre debate por sexo en lugares públicos en el país

El fenómeno, amplificado en TikTok, genera rechazo y preocupación.

Nelson Quiroz

Un video viral grabado en los baños del Cenco Costanera (ex Costanera Center) reactivó en Chile la discusión sobre el cruising, una práctica sexual que se realiza en espacios públicos y que ha generado preocupación, rechazo y alertas sanitarias y legales.

El registro, subido a TikTok por el creador de contenido Pablo Nomah hace dos días, supera las 345 mil reproducciones y acumula más de 25 mil “me gusta”.

En el video, el joven relata su sorpresa al encontrar varios orificios en los separadores de un baño del centro comercial, lo que detonó una avalancha de comentarios que rápidamente asociaron la situación al cruising y al uso de glory holes, estructuras vinculadas a encuentros sexuales anónimos.

“Eso se llama cruising”, escribió uno de los usuarios, comentario que concentró más de mil reacciones. Otros admitieron haber tenido experiencias similares, mientras que una parte importante expresó molestia y repudio.

¿Qué es el cruising?

El cruising consiste en la búsqueda de encuentros sexuales furtivos en lugares públicos como parques, playas o baños, y si bien históricamente estuvo ligado a contextos de clandestinidad para hombres, hoy se ha diversificado y se coordina incluso a través de redes sociales. Sin embargo, su práctica en espacios abiertos al público sigue siendo altamente polémica.

Especialistas advierten que, aunque esta acción no está tipificado como delito específico en Chile, sí puede ser sancionado bajo distintas normativas. La Ley de Acoso Callejero castiga actos de connotación sexual sin consentimiento en espacios públicos, mientras que ordenanzas municipales permiten cursar multas por ofensas a la moral y las buenas costumbres.

A ello se suman riesgos sanitarios, como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, y eventuales situaciones graves si hay exposición a menores de edad.

El caso del Costanera se suma a denuncias previas en comunas como Providencia, donde vecinos han alertado por encuentros sexuales en zonas verdes durante el 2025. El fenómeno, amplificado ahora por TikTok, vuelve a instalar el debate sobre los límites del espacio público, la seguridad y la convivencia.

@pablonomah

Con solo 1 bastaba 😏🤣

♬ sonido original - Pablo Nomah

