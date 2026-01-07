Metro de Santiago restablece servicio en Línea 3 tras cierre de estación por procedimiento de Bomberos

Durante la mañana de este miércoles, el Metro de Santiago informó que el servicio funciona de manera parcial en la Línea 3.

Desde la empresa detallaron que debido a un procedimiento de Bomberos, la estación Conchalí fue cerrada.

7:10 h. 🟡 Por procedimiento de Bomberos, estación Conchalí #L3 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.



Seguiremos informando. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) January 7, 2026

Sin embargo, tras casi una hora de trabajos, la estación fue reabierta, por lo que ya se encuentra disponible.

De esta forma, el Metro de Santiago restableció el servicio, por lo que toda la red se encuentra disponible.