Metro de Santiago restablece servicio en Línea 3 tras cierre de estación por procedimiento de Bomberos
Revisa acá cómo funciona la red este miércoles.
Durante la mañana de este miércoles, el Metro de Santiago informó que el servicio funciona de manera parcial en la Línea 3.
Desde la empresa detallaron que debido a un procedimiento de Bomberos, la estación Conchalí fue cerrada.
Sin embargo, tras casi una hora de trabajos, la estación fue reabierta, por lo que ya se encuentra disponible.
De esta forma, el Metro de Santiago restableció el servicio, por lo que toda la red se encuentra disponible.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.