Se metió la Defensoría de la Niñez y él arremetió furioso: Los detalles del escándalo entre Sergio Rojas y Rafael Araneda por dichos contra su hijo

Es un escándalo que ha ido creciendo. Sergio Rojas emitió hace algunos días unos dichos en el Qué te lo Digo donde habló del hijo adoptivo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

“A mí me parece que la línea entre tener un hijo porque es un bien para el niño, o para vanagloriarse o para ustedes hacerse cariño a su alma, para sentirse buenos, generosos, es muy delgada”, lanzó.

Sus palabras dejaron la grande en farandulandia. Y la familia del conductor del Festival de Viña respondió con una denuncia en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“Bajo este engaño, el conductor dio a entender que el matrimonio Araneda Vacarezza utiliza su decisión de adopción con intereses egoístas e inescrupulosos... El conductor se permitió especular sobre algo tan sensible y reservado como es el proceso de adopción, dando por cierto hechos falsos y disfrazando su opinión en un aura intangible de supuesta verdad”, señalaron.

Un hecho que generó que varios rostros opinaran, como Juanita Ringeling, la Zapallito Italiano, Mayte Rodríguez, Diana Bolocco, Kata Palacios, Michelle Carvalho y Pamela Díaz, quien emitió duros comentarios.

“Sergio, tú en general hablas de todo el mundo y te gusta hablar con transparencia y te gusta decir lo que piensas de todo el mundo, pero cuando te toca a ti, siento que tu capacidad de entender la situación, nadie te está atacando, no hay una mafia detrás de ti, no te creas tan importante”, manifestó.

La irrupción de la Defensoría y la respuesta de Rojas

Frente a todo esto, incluso la Defensoría de la Niñez decidió pronunciarse. Y dieron a conocer que se sumaron a la denuncian ante el CNTV de la familia Araneda-Vacarezza.

“La opinión técnica de la Defensoría de la Niñez confirma que estas expresiones vulneran su dignidad, vida privada, honra, identidad y el principio del interés superior del niño, desconociendo además el rol protector de la familia”, indicaron.

¿Y qué dijo Rojas? El periodista respondió con todo en su programa de este martes.

“Estoy feliz de haberle tocado los cojones de Rafael Araneda, a Diana Bolocco... hemos llegado al seno de la mafia televisiva, nos sentamos en su mesa y no les creemos, se les cayeron las caretas”, partió.

Y añadió respecto a lo de la Defensoría: “¿Dónde están para los miles de abusos contra niños? ¿Dónde están para defender los derechos de los niños del Sename? Les estoy dando pantalla, que se sumen más colectividades si esto sirve para algo. Estoy muy molesto, pero motivado para continuar en una campaña personal contra esta mafia, tienen miedo, porque uno de los de ellos está tocado. Hagan lo que quieran y nos veremos en Tribunales, veremos lo que hicieron en YouTube donde vendieron a su familia. Prefiero ganar menos que pertenecer a las mafias de la TV”.