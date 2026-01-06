Creció 150% entre 2023 y 2024 en Chile: el caótico “tipo especial de robo” que el Congreso busca sancionar

Un grupo transversal de diputados de Renovación Nacional (RN) e independientes, encabezados por el parlamentario Diego Schalper, ingresó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para crear una figura específica: el “robo cometido por tumulto o multitud”. La iniciativa tiene como objetivo principal endurecer las sanciones contra los denominados “turbazos”, una modalidad delictiva que ha registrado un aumento explosivo en el último año.

El proyecto, correspondiente al Boletín N° 17235-07, se encuentra actualmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Según sus autores, entre los que figuran José Miguel Castro, Camila Flores, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, la legislación actual presenta vacíos al no distinguir adecuadamente entre una asociación ilícita (que requiere permanencia en el tiempo) y el actuar de una multitud que se coordina momentáneamente para generar caos y saquear.

“El caos como herramienta delictiva”

La moción define este tipo de robo como aquel en el que participa un grupo numeroso de personas que irrumpe de manera sorpresiva y violenta en lugares de acceso público —como centros comerciales, supermercados o tiendas de retail— para sustraer especies rápidamente, valiéndose de la confusión y el temor generalizado de las víctimas.

“El ilícito cometido por una multitud adquiere una dimensión distinta a una asociación ilícita, ya que esta última requiere un ánimo de permanencia. El ‘turbazo’ usa el número y el tumulto como un arma en sí misma para asegurar la impunidad en el momento”, explicó el diputado Schalper tras la presentación de la iniciativa.

Cifras de Carabineros citadas en los fundamentos del proyecto advierten que este tipo de delitos ha tenido una evolución superior al 150% entre 2023 y 2024, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones del comercio y la ciudadanía. La propuesta busca, así, entregar herramientas más eficaces a fiscales y jueces para perseguir a estas bandas flash que operan bajo la lógica de la “masa”.