200 mil cupos para admisión 2026: Junaeb detalla forma correcta de postular a las 16 becas de la educación superior

Tras los resultados de la PAES en Chile 2026, Camila Rubio, directora nacional de la institución hace un llamado a no perder la oportunidad de postular a los beneficios.

Mario Vergara

Francisco Gutiérrez

Directora Junaeb, Camila Rubio

Directora Junaeb, Camila Rubio

Tras la entrega de los resultados de la PAES, rendida por más de 250.000 estudiantes, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) ha reforzado el llamado a postular a sus beneficios de educación superior, cuyo plazo vence impostergablemente este 31 de enero.

La directora del organismo, Camila Rubio, informó que la institución dispone de más de 16 tipos de becas, que incluyen apoyos territoriales, económicos, indígenas y de reconocimiento al mérito académico, como la Beca Presidente de la República. En total, existen más de 200.000 cupos disponibles para acompañar a los estudiantes en su proceso educativo.

Proceso rápido y digital

El trámite se realiza exclusivamente a través del portal www.junaeb.cl. Según explicó la autoridad, se trata de un proceso “muy, muy rápido” que utiliza datos preexistentes para facilitar la postulación. Rubio enfatizó que no es necesario esperar a estar matriculado para iniciar el trámite; los estudiantes deben postular ahora y el beneficio se activa una vez que se concrete la matrícula en un Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional o Universidad reconocida por el Estado.

Requisitos y documentación

Los requisitos varían según el beneficio. Por ejemplo, las becas territoriales dependen del lugar de origen para incentivar la permanencia en la región, mientras que la beca indígena requiere la acreditación de la Conadi.

Respecto a la documentación, la directora aclaró que la mayoría de la información, como el Registro Social de Hogares (RSH), ya está integrada en el sistema de Junaeb, por lo que generalmente no se solicitan papeles físicos adicionales, salvo casos puntuales.

Junaeb advirtió que no habrá un segundo proceso de postulación para nuevos estudiantes, por lo que quienes no completen el formulario antes de fin de mes perderán la oportunidad de acceder a estos aportes económicos

