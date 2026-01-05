;

VIDEO. Impacto en el paddock de la F1: Sergio “Checo” Pérez volvió a trapear el piso con Max Verstappen tras ser compañeros en Red Bull

El piloto mexicano, que este 2026 regresa a la máxima categoría del automovilismo, recordó los días que pasó en la escudería de las bebidas energéticas.

Gonzalo Miranda

Max Verstappen y Sergio Pérez, ex compañeros en Red Bull Racing

Max Verstappen y Sergio Pérez, ex compañeros en Red Bull Racing

Pasó más de un año y las rencillas en el paddock de la Fórmula 1 siguen vinculadas con los dos ex pilotos de Red Bull Racing. Sergio ‘Checo’ Pérez recordó su paso por la escudería de las bebidas energéticas y volvió a disparar con su ex equipo y Max Verstappen.

En conversación con Cracks Podcast, el piloto que este 2026 vuelve a la F1 junto a Cadillac recordó lo que fueron sus días en la escudería austríaca: “Ser compañero de Verstappen en Red Bull es el peor trabajo en la F1“, partió diciendo.

Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, era un problema. Así se creaba un ambiente muy tenso. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera“, complementó el deportista azteca.

En lo mismo, recordó los cambios que advirtió a Christian Horner, por ese entonces jefe de Red Bull: “En ese momento le dije: ‘Oye Christian, ¿Y qué harás cuando no funcione con Liam (Lawson)? ‘No pues está Yuki’. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Bueno, tenemos muchos pilotos. Le dije ‘los vas a usar a todos’ y él me dijo ‘Sí, ya lo sé. Sí, él ya lo sabía“.

En el cierre, reconoció lo que para todos ha sido un secreto a voces: “yo sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me siento la primera vez con Christian me dijo: ‘nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado“, finalizó.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad