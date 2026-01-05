Pasó más de un año y las rencillas en el paddock de la Fórmula 1 siguen vinculadas con los dos ex pilotos de Red Bull Racing. Sergio ‘Checo’ Pérez recordó su paso por la escudería de las bebidas energéticas y volvió a disparar con su ex equipo y Max Verstappen.

En conversación con Cracks Podcast, el piloto que este 2026 vuelve a la F1 junto a Cadillac recordó lo que fueron sus días en la escudería austríaca: “Ser compañero de Verstappen en Red Bull es el peor trabajo en la F1“, partió diciendo.

“Si yo era más rápido que Max, era un problema. Si yo era más lento, era un problema. Así se creaba un ambiente muy tenso. Aprendí a que esas eran las circunstancias en las que estaba, en vez de quejarme, sacar el mejor provecho que fuera“, complementó el deportista azteca.

En lo mismo, recordó los cambios que advirtió a Christian Horner, por ese entonces jefe de Red Bull: “En ese momento le dije: ‘Oye Christian, ¿Y qué harás cuando no funcione con Liam (Lawson)? ‘No pues está Yuki’. ¿Y qué harás cuando no funcione con Yuki? Bueno, tenemos muchos pilotos. Le dije ‘los vas a usar a todos’ y él me dijo ‘Sí, ya lo sé. Sí, él ya lo sabía“.

En el cierre, reconoció lo que para todos ha sido un secreto a voces: “yo sabía a lo que llegaba en Red Bull. Cuando me siento la primera vez con Christian me dijo: ‘nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento’. Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado“, finalizó.