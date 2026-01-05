;

Estaba cortado con Álvarez y ahora busca su oportunidad con “Paqui” Meneghini: “Uno siempre sueña con estar en la U”

Antonio Díaz se presentó a la pretemporada con la Universidad de Chile, aunque su futuro en el CDA aún está por definirse.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este lunes, la Universidad de Chile arrancó su pretemporada 2026 a cargo de su nuevo entrenador, Francisco Meneghini.

Todos los jugadores con contrato vigente en el club se presentaron en el Centro Deportivo Azul para comenzar los trabajos de cara a los próximos desafíos, pero hay algunos que aún deben definir su futuro en el equipo.

Uno de esos casos es el de Antonio Díaz, lateral izquierdo que con Gustavo Álvarez no tuvo muchas oportunidades en el año y medio que lleva en el club, disputando apenas 25 partidos desde mediados de 2024 hasta el final de la temporada 2025.

Fue el propio futbolista, ex O’Higgins, quien se refirió a su situación al salir del primer entrenamiento en el CDA, asegurando que aún debe conversar con “Paqui” para saber qué sucederá con su futuro.

“No, ahora en la semana lo vamos a hacer (hablar con Meneghini), para empezar a definir qué se va a hacer. Uno siempre tiene esperanza y el sueño de uno es estar acá, pero hay que conversar y ver lo que viene para adelante”, señaló Díaz.

Eso sí, ahora se le podría abrir una ventana en el plantel, producto de que el titular en su posición, Matías Sepúlveda, podría salir del club para recalar en Lanús, por lo que actualmente solo tendría en competencia a Felipe Salomoni.

