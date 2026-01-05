Cuba confirma muerte de 32 militares connacionales que desempeñaban “tareas de protección” en Venezuela

En total 32 cubanos murieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, informó el gobierno de Cuba este domingo.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos ”, dijo la administración en un comunicado leído en la televisión nacional.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comunicó en redes sociales que los militares “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”.

“Ofrendaron su vida cumpliendo su deber”

En Caracas, el gobierno rindió homenaje a 32 “combatientes cubanos” que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado.

En un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” e indicó que desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional”.