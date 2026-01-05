;

Cuba confirma muerte de 32 militares connacionales que desempeñaban “tareas de protección” en Venezuela

En Caracas fueron homenajeados y calificados como “combatientes”, tras fallecer durante el ataque estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Horacio Villalobos

En total 32 cubanos murieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, informó el gobierno de Cuba este domingo.

“Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela (...) perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos”, dijo la administración en un comunicado leído en la televisión nacional.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comunicó en redes sociales que los militares “cumplían misiones” en Caracas a “solicitud de órganos homólogos de ese país”.

Revisa también

ADN

“Ofrendaron su vida cumpliendo su deber”

En Caracas, el gobierno rindió homenaje a 32 “combatientes cubanos” que aseguró murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado.

En un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo venezolano aseguró que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber” e indicó que desempeñaban “tareas de protección y defensa institucional”.

Por su parte, Donald Trump confirmó que “muchos en el otro bando” fallecieron en la operación, incluido “muchos cubanos” que protegían a Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad